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- Ankara'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Ankara'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa, araba çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında vatandaşın öldüğü tespit edilirken, sürücünün de gözaltına alındığı bildirildi.
- DHA
- 23.11.2021 - 03:55
Ankara'nın Mamak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Turgut Özal-2 Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek için bulvarı kullanan Volkan Ercan'a, Erkan Yegen idaresindeki 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE REFÜJE ÇARPTI
Ercan, çarpmanın etkisiyle yolun ortasında bulunan refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ercan'ın cansız bedeni Adil Tıp Kurumu morguna kalıdırılırken, otomobil sürücüsü Yegen, polis ekiplerince gözaltına alındı.