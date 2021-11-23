Euro
12.8078
-0.11%
Dolar
11.3882
-0.16%
Altın
662.28
-0.01%
Borsa
1.755
0%
Bitcoin
648.164
-1.30%
BTXN Coin
20.49
-6.82%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Ankara'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

    Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa, araba çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında vatandaşın öldüğü tespit edilirken, sürücünün de gözaltına alındığı bildirildi.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 03:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

    Ankara'nın Mamak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Turgut Özal-2 Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek için bulvarı kullanan Volkan Ercan'a, Erkan Yegen idaresindeki 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı.

    ÇARPMANIN ETKİSİYLE REFÜJE ÇARPTI

    Ercan, çarpmanın etkisiyle yolun ortasında bulunan refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ercan'ın cansız bedeni Adil Tıp Kurumu morguna kalıdırılırken, otomobil sürücüsü Yegen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Ankara da bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi #1

    Ankara da bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir