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    Ankara'da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı

    Ankara'da aracının lastiği patlayan bir kişi, yardıma gelen trafik polisinin aracını çaldı, daha sonra bir polisi levyeyle yaraladı. Polis şüpheliyi arıyor.
    • AA
    • 12.01.2022 - 04:22
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 04:36
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    Ankara'da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı

    Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracının lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.

    Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek uzaklaştı.

    Polis, GPS cihazından kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.

    Ankara da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı #1

    LEVYEYLE POLİSİ YARALADI

    Ekip aracını bulup kontrol eden polislerden biri, otomobilden çıkıp levyeyle kendisine saldıran şüpheli tarafından yaralandı.

    EKİPLER ZANLIYI ARIYOR

    Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

    Ankara da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı #2

    Ankara da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı #3

    Ankara da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı #4

    Ankara da bir kişi polis aracını çalıp, bir polisi yaraladı #5


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