Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Himmet A., iş yerinde tartıştığı eşi Kadriye A.'yı iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek yaralayıp kaçtı.

Saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde Himmet A.'ya ait unlu mamullerin satıldığı iş yerinde meydana gelen olayda Himmet A., iş yerinde birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE TABANCAYLA VURDU

Himmet A., tartışma sırasında 4 ve 3 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine tabancayla ateş etti. Kadriye A., kanlar içinde yere yığılırken Himmet A. kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Kadriye A., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadriye A., daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"5 SENE İŞKENCE ÇEKTİRDİ"

Hastane önünde gözyaşı döken Kadriye A.'nın annesi Suna Arslan, "5 senedir işkence çektirdi benim yavruma. Sürekli kızımı tehdit etti 'sen sığınma evine gidersen şöyle yaparım' diye." ifadelerini kullandı. Himmet A.'nın, daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bıçakla yaraladığı iddia edildi. Polis, olayın ardından kaçan Himmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.





