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- Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdü
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdü
- İHA
- 31.07.2020 - 03:18
Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadizade Rumi Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan Soner Y. ve eşi Emine Yanıkoğlu (20) çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Soner Yanıkoğlu, pompalı tüfekle eşi Emine Yanıkoğlu'na 2 el ateş etti.
Emine Yanıkoğlu kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastane doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yanıkoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Soner Y.'nin ifade işlemleri devam ederken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.