Ankara'da bir kişi, tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Ankara'da bir kişi, tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aile arasında çıkan tartışma, facia ile sonuçlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokağında bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Aile içeresinde henüz sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından baba Adem Ö., evde katliam yaptı.

ÖNCE EŞİNİ ARDINDAN ÇOCUKLARINI VURDU

Adem Ö.'nün ailesine tabanca ile ateş açtığı olayda eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ile Seher Öztürk, vucuklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATLARINI KAYBETTİ

Adem Ö., olayın ardından evden çıkarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri, tüyler ürperten manzara ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, ateşli silahla vurulduğu belirlenen anne ile 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATİL YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan ve komşuların ifadesini alan polis ise kaçtığı belirlenen şüpheli babanın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Adem Ö. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.