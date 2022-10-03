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    Ankara'da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada

    Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye 8 köpek saldırdı. Vatandaş, köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtardı.
    • 03.10.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 18:19
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    Ankara'da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada

    Onlarca can alan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor.

    Son olarak Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı.

    Sayıları bir anda 8'e yükseldi

    Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı.

    Köpeklerin sayısı bir anda 8’e yükseldi.

    Elindeki çantayı üstlerine atarak kurtuldu

    Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elindeki çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı.

    O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Ankara'da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada VİDEO

    Ankara da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada #1

    Ankara da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada #2


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