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- Ankara'da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada
Ankara'da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye 8 köpek saldırdı. Vatandaş, köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtardı.
- 03.10.2022 - 18:16
- Güncelleme : 03.10.2022 - 18:19
Onlarca can alan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor.
Son olarak Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı.
Sayıları bir anda 8'e yükseldi
Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı.
Köpeklerin sayısı bir anda 8’e yükseldi.
Elindeki çantayı üstlerine atarak kurtuldu
Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elindeki çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı.
O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'da bir kişiye 8 köpek saldırdığı anlar kamerada VİDEO