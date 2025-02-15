Ankara'da bir kişiyi kesici aletle yaralayan şahıs yakalandı

İHA

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi'nde, kimliği belirsiz bir kişi, S.A. isimli şahsı kesici aletle başından yaraladıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR İNCELENDİ, ZANLI YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin H.Y. olduğu belirlendi. Kısa sürede izini süren polis ekipleri, H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.