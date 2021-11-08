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    Ankara'da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı

    Çubuk ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç ağır yaralandı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 05:18
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    Ankara'da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yusufcan T. (20) yönetimindeki otomobil, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarındaki dört katlı binanın bahçe duvarına çarptı.

    Bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hasan İ. (17) ve İsa G. (16) yaralandı.

    YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Ankara da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı #1

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen gençlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Ankara da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı #2

    Ankara da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı #3

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