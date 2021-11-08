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- Ankara'da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı
Ankara'da bir otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı
Çubuk ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç ağır yaralandı.
- AA
- 08.11.2021 - 05:18
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yusufcan T. (20) yönetimindeki otomobil, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarındaki dört katlı binanın bahçe duvarına çarptı.
Bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hasan İ. (17) ve İsa G. (16) yaralandı.
YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen gençlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.