Petrol
99.96
-0.23%
Euro
18.1148
-0.47%
Dolar
17.8638
0.52%
Altın
986.59
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.302
-3.77%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Ankara’da bir sürücüye ailesinin yanında darp

    Yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü darbederek dehşeti yaşattı.
    • 26.07.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da bir sürücüye ailesinin yanında darp

    Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi 800. Cadde üzerinde, seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

    Yol kenarında duran sürücülerin tartışması kavgaya dönüştü.

    Aracından indirip dövdü

    Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darbetmeye başladı.

    İHA’nın haberine göre dayak yiyen sürücüyü görenler de yardıma koştu.

    Ankara'da yol verme anlaşmazlığı yaşadığı sürücüyü darbetti VİDEO

    O anlar kamerada

    22 Temmuz saat 20.00 sıralarında yaşanan kavga, anbean kameraya yansıdı.

    Bu arada her iki sürücünün de akıbeti bilinmiyor.

    Ankara’da bir sürücüye ailesinin yanında darp #1

    Ankara’da bir sürücüye ailesinin yanında darp #2

    Ankara’da bir sürücüye ailesinin yanında darp #3


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..

    Bakan Özer: Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur
    Gündem

    Bakan Özer: Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur

    Görüş Bildir