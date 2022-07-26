Ankara’da bir sürücüye ailesinin yanında darp

Yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü darbederek dehşeti yaşattı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi 800. Cadde üzerinde, seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Yol kenarında duran sürücülerin tartışması kavgaya dönüştü.

Aracından indirip dövdü

Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darbetmeye başladı.

İHA’nın haberine göre dayak yiyen sürücüyü görenler de yardıma koştu.

Ankara'da yol verme anlaşmazlığı yaşadığı sürücüyü darbetti VİDEO

O anlar kamerada

22 Temmuz saat 20.00 sıralarında yaşanan kavga, anbean kameraya yansıdı.

Bu arada her iki sürücünün de akıbeti bilinmiyor.