Ankara'da bisiklet sürerken düşen çocuğun bacağına demir saplandı

Parkta bisiklet sürerken dengesini kaybederek düşen 11 yaşındaki Siraç D.'nin bacağına saplanan inşaat demiri, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

Saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Parkı'nda bisiklet süren 11 yaşındaki Siraç D., dengesini kaybederek parkta yenileme çalışmalarının yapıldığı molozların üstüne düştü.

Molozların arasında bulunan inşaat demiri, Siraç'ın bacağına saplandı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siraç'ın bacağına saplanan demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siraç, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.