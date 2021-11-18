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    Ankara'da borç- alacak cinayeti

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Şahmeran Gürbüz, borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu Osman Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 20:12
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 21:02
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    Ankara'da borç- alacak cinayeti

    Akşam saatlerinde Altındağ'ın Hacettepe Mahallesi Hamamönü bölgesinde meydana gelen olayda Şahmeran Gürbüz, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Gürbüz kanlar içerisinde yığılırken, Osman Ö. ise olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Daha önce Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanı işlettiği öğrenilen Gürbüz'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Osman Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Ankara da borç- alacak cinayeti #1

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