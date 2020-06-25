Ankara'da borç kavgası: 2 yaralı

İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar patladı. 2 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Altındağ İlçesinde 22.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1'i ağır iki kişi yaralandı.

İdiiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup cadde üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle silah ve tüfekler kullanıldı. Gökhan E, pompalı tüfek ile ateş ederek Bedirhan Ş.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bedirhan Ş, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile ağır yaralanırken Ömer Ş. ise başına aldığı dipçik darbeleriyle yaralandı.

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YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Bedirhan Ş.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.