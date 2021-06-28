Ankara'da borç tartışmasında öldürüldü

60 bin liralık borcunu ödemediğini iddia ettiği İsmail Alamış'ı tabancayla öldüren Dursun Ilgaz, gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde cam ustalığı yapan Dursun Ilgaz, alacaklı olduğu İsmail Alamış'ın Ziraat Caddesi’ndeki evine giderek, borcunu istedi.

Bunun üzerine Ilgaz ile Alamış arasında tartışma çıktı.

BORÇ TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

Ilgaz, tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkarıp, yanında annesi de bulunan Alamış'a ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Alamış, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde, Alamış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI: 60 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ

Cinayet Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Ilgaz ifadesinde, Alamış ile aralarında para meselesi nedeniyle dava olduğunu, 60 bin liralık borcunu ödemediği için de vurduğunu ileri sürdü.

'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve 'tehdit' suçlarından suç kaydı bulunan Ilgaz’ın sorgusu sürüyor.