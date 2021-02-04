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    Ankara’da borcunu almaya giden adam boş arazide ölü bulundu

    Pursuklar ilçesinde alacağını tahsil etmeye giden kişi, boş bir arazide, araç içerisinde vurularak öldürülmüş halde bulundu.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 02:09
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 03:02
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    Ankara’da borcunu almaya giden adam boş arazide ölü bulundu

    Ankara'nın Pursuklar ilçesi Karşıyaka Mahallesiinde park halinde duran  otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin Rafet Ünal olduğu ve vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

    BORCUNU ALMAYA GİTMİŞ

    Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Ünal’ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini çalıştırdığı öğrenilirken yakınlarının ifadesine göre, Ünal’ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu belirlendi.

    Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları sinir krizi geçirdi.
    Öte yandan polis ekipleri, olay yerinde görevini icra eden bir basın mensubunun kamerasına el koyarak çektiği görüntüleri sildi.

    Ankara’da borcunu almaya giden adam boş arazide ölü bulundu VİDEO

    Ankara’da borcunu almaya giden adam boş arazide ölü bulundu #1

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