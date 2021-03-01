Ankara'da boşandığı eşini sokak ortasında bıçakladı

Saldırgan eski koca olay yerinde yakalanırken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Necati Ö., boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak istedi.

Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde karkşı karşıya gelen Necati Ö. ile Gülizar Ö., bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBE ALDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırdı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı.

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KADININ DURUMU AĞIR

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.