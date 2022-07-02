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    Ankara’da boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi

    Boşanma davası açtığı eşi tarafından tabancayla öldürülen 38 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Kadının tabutunun üzerinde cani kocasının soyadı yer almadı.
    • 02.07.2022 - 15:10
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    Ankara’da boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi

    Tülay Erdem (38), 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den (41) ayrılma kararı aldı ve Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı.

    Dün duruşma için Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden çıkan Erdem, garaj girişinde bekleyen eşi ile karşılaştı.

    Tunç Erdem, tartıştığı eşi ile yanındaki kayınbiraderi İbrahim Gökekin'e tabancasını çıkarıp ateş etti.

    Kendi kafasına da sıktı

    Erdem, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken 1 kilometre sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

    Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.

    Ankara’da boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi #1

    Koca olay yerinde öldü, talihsiz kadın hayatını kaybetti

    Tunç Erdem olay yerinde, Tülay Erdem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    İbrahim Gökekin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

    Tülay Erdem için bugün Ortaköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

    Ankara’da boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi #2

    Ailesi cani kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı

    Erdem'in ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

    Tülay Erdem'in ailesinin, tabutun üzerine kızlık soyadı olan 'Gökekin' yazdırdığı görüldü.

    Ankara’da boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi #3

    Toprağa verildi

    DHA’nın haberine göre Erdem'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Tunç Erdem'in cenazesinin ise Kırşehir'e gönderildiği öğrenildi.

    Ankara’da boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi #4


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