Ankara'da boşanmak üzere olduğu eşini katleden caninin cezası belli oldu

Ankara'da boşanmak üzere olduğu eşini katleden caninin cezası belli oldu

Fatma Hülya Yıldız'ı boğazını neşterle keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Ankara'da yaşayan ve PTT'de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız, 9 Ağustos 2019'da, şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı neşterle kesilerek öldürüldü.

Mehmet Nevzat Yıldız, ayrıca eşinin ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için başına poşet geçirdi.

3 AY SONRA YAKALANIP TUTUKLANDI

Öldürdüğü eşinin cep telefonunu da alarak kaçan Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAR DURUŞMASI

Bugün Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Sanık Yıldız, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, SUÇSUZUM"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Yıldız, "Fatma Hülya Yıldız'ı kesinlikle ben öldürmedim. Bunu yakınları da iyi biliyor ancak nedense asıl failin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı ise soruşturmanın eksik yapıldığını, kovuşturma aşamasında da eksiklerin giderilmediğini iddia etti. Avukat, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin yeniden incelenmesini ve dinlenmeyen bazı tanıkların tekrar dinlenmesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Sanık avukatının taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, kararını açıklayarak, Mehmet Nevzat Yıldız’ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.