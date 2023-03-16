Ankara'da büfe dolabındaki içecekleri çalan hırsız kayıplara karıştı Kentte yol üzerindeki bir büfeyi gözüne kestiren hırsız, dolaptaki 600 lira değerindeki enerji içeceklerini elindeki poşete doldurarak kaçtı.

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.

Güvenlik kameralarını hesaba katamayan şahısların her anı saniye saniye kaydediliyor.

Bu kez görüntüler Başkent Ankara'dan.

Dün akşam Keçiören ilçesindeki bir büfeye hırsız dadandı.

600 liralık ürün çaldı

Dolabının önüne gelen bir kişi, elindeki poşete enerji içeceklerini doldurduktan sonra kaçarak gözden kayboldu.

Rahat tavırlarıyla pes dedirten ve 600 liralık ürün çalan hırsızın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Durağa doğru koşup otobüse bindi"

Hırsızı yakalamak için peşinden koştuğunu söyleyen büfe çalışanı Mehmet Bülbül, şu ifadeleri kullandı: