Ankara'da büfe dolabındaki içecekleri çalan hırsız kayıplara karıştı

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.
Güvenlik kameralarını hesaba katamayan şahısların her anı saniye saniye kaydediliyor.
Bu kez görüntüler Başkent Ankara'dan.
Dün akşam Keçiören ilçesindeki bir büfeye hırsız dadandı.
600 liralık ürün çaldı
Dolabının önüne gelen bir kişi, elindeki poşete enerji içeceklerini doldurduktan sonra kaçarak gözden kayboldu.
Rahat tavırlarıyla pes dedirten ve 600 liralık ürün çalan hırsızın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"Durağa doğru koşup otobüse bindi"
Hırsızı yakalamak için peşinden koştuğunu söyleyen büfe çalışanı Mehmet Bülbül, şu ifadeleri kullandı:
Akşam saatleriydi. Hırsız poşeti açıp, kalabalığın olduğu anda enerji içeceklerini poşete doldurmuş. Arkasından yetişmek için koşturdum. Aldığı gibi gitti. Beni gördüğü anda durağa doğru koşup otobüse bindi. Son anda fark ettim çaldığını. Çalınan ürünlerin piyasa değeri 600 lira.