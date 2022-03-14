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    Ankara'da, bulaşık makinesinde gizlenmiş 6 bin 890 hap ele geçirildi

    Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 adet kaçak hap ele geçirildi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 13:43
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    Ankara'da, bulaşık makinesinde gizlenmiş 6 bin 890 hap ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçak ilaç ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için takip çalışmaları gerçekleştirildi.

    Altındağ ilçesinde, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

    HAPLARIN IRAK’A GÖNDERİLECEĞİ BELİRLENDİ

    Polis, bulaşık makinesi içerisine yerleştirilmiş kutularda 6 bin 890 hap ele geçirirken, kaçak hapların Irak'a gönderileceği belirlendi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Ankara da, bulaşık makinesinde gizlenmiş 6 bin 890 hap ele geçirildi #1


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