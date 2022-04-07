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    Ankara'da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı

    Terör örgütü içerisinde Suriye’de bulundukları dönemde faaliyet gösteren ve kurye-iş birlikçilik amacıyla Türkiye'de bulunan 7 terörist, Ankara polisinin takibiyle yakalanıp tutuklandı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 14:29
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    Ankara'da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

    Altındağ ve Beypazarı ilçesindeki çalışmalar kapsamında M.M. isimli bir teröristin; örgüt üyelerinin Türkiye'den Avrupa’ya geçişlerine aracılık ettiği, uyuşturucu ticareti yaptığı ve örgüt mensuplarını finanse ettiği belirlendi.

    M.M., internet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılarak yakalandı.

    Peşinden 6 terörist daha yakalandı

    Ayrıca çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve kaçışlara yönelik organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen R.E. de yakalanıp gözaltına alındı. Bununla beraber çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen H.E, A.E., S.E., H.E. ile çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen B.A. da operasyonlar neticesinde yakalandı.

    Ankara'da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı ViDEO

    Fotoğraf ve videoları ele geçirildi

    Öte yandan teröristlerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dökümana el konuldu. Telefon ve laptop bilgisayarlarda TEM Şube Müdürlüğü dijital inceleme uzmanlarınca yapılan çalışmalarda, Suriye’de bulundukları dönemlere ait terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videolar ortaya çıktı.

    Ankara da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı #1

    7'si de tutuklandı

    Teröistler ifade ve sorgularında, PKK/YPG içerisinde silahlı eğitimi aldıklarını, bir kısmı Suriye’de tünel kazma faaliyetlerinde bulunduklarını kabul etti. 7 terörist, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı #2

    Ankara da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı #3

    Ankara da büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı #4

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