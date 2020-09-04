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- Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı
Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
- AA
- 04.09.2020 - 10:54
- Güncelleme : 04.09.2020 - 10:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tepit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, karar sonrası düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların ise devam ettiği belirtildi.