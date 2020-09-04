Dolar
7.4375
0.0645%
Euro
8.8213
0.0919%
Altın
1941.23
0.5407%
Borsa
1081.42
0.4719%
G. Altın
463.387
0.4596%
Bitcoin
77337.56
-5.2108%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı

    FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.09.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 10:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tepit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, karar sonrası düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların ise devam ettiği belirtildi.

    Görüş Bildir