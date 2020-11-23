Ankara'da çamaşır makinesi ve giysi dolabından 40 kilo esrar çıktı

Ankara'da çamaşır makinesi ve giysi dolabından 40 kilo esrar çıktı

İstihbari bilgilerle düzenlenen operasyonda, çamaşır makinesiyle giysi dolabına gizlenmiş 40 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu 2 şüphelinin Keçiören ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Narkotik ekipleri, şüphelilerin Kuşcağız Mahallesi'ndeki evde saklandıklarını ve burada uyuşturucu ticareti yaptıklarını saptadı. Bu kapsamda söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi ile giysi dolabının üst bölmelerine gizlenmiş toplam 40 kilogram esrar ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi göze gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 HAFTADA 308 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16-22 Kasım'da uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gözaltına alınan 308 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca denetimler kapsamında 47 kilogram esrar, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram eroin ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

































