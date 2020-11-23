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- Ankara'da çamaşır makinesi ve giysi dolabından 40 kilo esrar çıktı
Ankara'da çamaşır makinesi ve giysi dolabından 40 kilo esrar çıktı
- DHA
- 23.11.2020 - 12:49
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu 2 şüphelinin Keçiören ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Narkotik ekipleri, şüphelilerin Kuşcağız Mahallesi'ndeki evde saklandıklarını ve burada uyuşturucu ticareti yaptıklarını saptadı. Bu kapsamda söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi ile giysi dolabının üst bölmelerine gizlenmiş toplam 40 kilogram esrar ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi göze gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 HAFTADA 308 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16-22 Kasım'da uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gözaltına alınan 308 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca denetimler kapsamında 47 kilogram esrar, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram eroin ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.