Ankara'da, çamaşır suyu ile kedi ölümü hakkında inceleme başlatıldı

Sokakta baygın bulunup veterinerde ölen kedinin , çamaşır suyundan zehirlendiği belirlendi. Kediye çamaşır suyu döktüğü iddia edilen N.T. hakkında şikayette bulunuldu.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde bir kedi, öneceki gün sokakta baygın hakde bulundu.

Üzerinde yoğun bir çamaşır suyu kokusu olan kedi, veterinerde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemede kedinin çamaşır suyundan zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Kediyi can çekişirken bulup veterinere götüren mahalle sakinlerinden Sevda Akpınar, mahallede oturan N.T.'yi kedinin üzerine çamaşır suyu dökerken görenlerin olduğunu söyledi.

DHA’nın haberine göre; Sevda Akpınar, şikayette bulundu. Kedi, bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak otopsi yapılmak üzere götürüldü.

“Pet şişenin içerisinden kedinin üzerine bir şeyler dökmüş”

Kediyi can çekişirken sokakta bulduğunu, komşusu N.T. hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu belirten Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah perişan halde bulduk kediyi, veterinere götürdüm. Üstünde aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu vardı. Komşumuz olan kadın pet şişenin içerisinden kedinin üzerine bir şeyler dökmüş.

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“Tüm solunum yolu tahriş olmuş, paramparça olmuş”

Veterinerin de direkt söylediği yoğun aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu olduğu. Tüm solunum yolu tahriş olmuş, paramparça olmuş. Tüm raporlarını da aldık. Son bir ay içerisinde bu 4'üncü kedi, bu şekilde ölen. Kediler ne yapıyor bu insanlara? 'İstemiyorum' dedi, yuvalarını yıktı. Biz mamalarını koyuyoruz, su kaplarını koyuyoruz hepsini atıyor. Kediye otopsi yapılacak ve asıl ölüm nedeni nedir anlaşılacak.”

Görgü tanığı mahalle sakinlerinden Savaç Çoban ise komşusunun kedinin üzerine su döktüğünü sandığını belirterek "Ben dün oradan geçerken elinde bir şey vardı, saklıyordu. Kedi de arabanın altından geçiyordu ve pet şişenin içerisinden bir şey döktüğünü gördüm. Raporda da çamaşır suyu olduğu söyleniyor. Kediyi korkutmak için su diye düşünmüştüm ben. Burada kedi yuvaları da vardı onları da dağıttı." diye konuştu.