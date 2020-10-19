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    Ankara’da camiye yıldırım düştü: Yangın çıktı

    Yangın kısa sürede söndürülürken, camide kimsenin olmaması ise faciayı önledi.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 08:04
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    Ankara’da camiye yıldırım düştü: Yangın çıktı

    Ankara’nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili yağmur sonrası camiye yıldırım düştü.

    Yıldırımın düşmesi nedeniyle cami içerisinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

    KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, camide bulunan elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

    Camide kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

    Ankara’da camiye yıldırım düştü: Yangın çıktı #1

    İTFAİYE  KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

    Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti.

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