Ankara’da camiye yıldırım düştü: Yangın çıktı

Yangın kısa sürede söndürülürken, camide kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili yağmur sonrası camiye yıldırım düştü.

Yıldırımın düşmesi nedeniyle cami içerisinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, camide bulunan elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

Camide kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

İTFAİYE KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti.