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    Ankara'da casusluk operasyonu: 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
    • AA
    • 27.01.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 10:53
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    Ankara'da casusluk operasyonu: 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği belirtildi.

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