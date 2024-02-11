Ankara'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü 4 yaralı Bala ilçesinde cenaze törenine katılan vatandaşların içerisinde bulunduğu otomobil, tıra arkadan çarparken, kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA

Ankara'nın Bala ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılan kişilerin içerisinde bulunduğu Cihan Güler (41) yönetimindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, saat 15.30 sıralarında Bala-Ankara yolu Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde, önünde giden Yıldırım A. (48) yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelen vinç yardımıyla otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

Araçta sıkışanlar çıkarıldı

Sürücü Güler ile araçta bulunan Zülbiye Güler (70), Meryem Güler (14), Tayyar Güler (12), İrem Güler (10) ve İrena Güler (36) itfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan Zülbiye Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan duruma ağır olan Meryem Güler de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Yıldırım A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)