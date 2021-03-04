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Ankara'da cep telefonu hırsızlığı
Geldikleri cep telefonu dükkanındaki çalışanı oyalayan 2 şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 04.03.2021 - 14:36
- Güncelleme : 04.03.2021 - 14:59
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Lale Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu bayiine gelen iki şahıs, iş yeri sahibi Gökhan Pınarcı'nın babasından kırılmaz kılıf istedi.
OYALAMA TAKTİĞİ İLE CEP TELEFONU ÇALDILAR
Şahıslar, adamın kılıflara bakmak için arkasını döndüğü sırada tezgahta bulunan iki cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'da cep telefonu hırsızlığı VİDEO