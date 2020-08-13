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    Ankara’da cezaevinden kaçtı, Yozgat’ta yakalandı

    Eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki firari, Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Operasyonla gözaltına alınan firarinin üzerinden, not kağıdı çıktı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 11:09
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    Ankara’da cezaevinden kaçtı, Yozgat’ta yakalandı

    Ankara'da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar etti.

    Kıymaz, kızı Kader K.'yı arayarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.'yu öldüreceğini söyledi.

    Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi.

    BAŞKA BİR ŞEHRE GÖTÜRÜLDÜ

    Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi.

    Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi.

    Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.

    Ankara’da cezaevinden kaçtı, Yozgat’ta yakalandı #1

    NOT KAĞIDI BULUNDU

    Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kıymaz'ın dün Sorgun ilçesine geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti.

    Geniş kapsamlı arama çalışması başlatan polis, Ecevit Kıymaz'ı Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

    Kıymaz'ın üzerinde, eski eşi Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Ecevit Kıymaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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