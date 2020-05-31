Ankara'da 'change' çetesi çökertildi: 5 gözaltı

Ankara'da, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip (change) satan çeteyi polis yakaladı.