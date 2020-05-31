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- Ankara'da 'change' çetesi çökertildi: 5 gözaltı
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi: 5 gözaltı
- DHA
- 31.05.2020 - 09:32
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, change yöntemi ile piyasaya sürülen otomobillerle ilgili araştırma başlattı.
Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı.
5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
KRİMİNAL İNCELEME İLE TESPİT EDİLDİ
Change yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Orijinal olduğu belirlenen otomobiller, sahiplerine geri iade edilirken; 5 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.