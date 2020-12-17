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- Ankara'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ankara'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
- İHA
- 17.12.2020 - 22:55
- Güncelleme : 17.12.2020 - 23:05
Ankara’nın Çankaya ilçesi Bayraklı Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın en üst dairesinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen yangında, Münevver Karahan (80) yanına elektrikli sobayı yakınlaştırarak kanepede uykuya daldı.
Belirli bir zaman sonra Karahan’ın üstündeki battaniye tutuşarak yangın çıktı. Dumanları gören komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ankara'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti İZLE
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kısa sürede daireye ulaşan itfaiye ekipleri oksijen olmadığından dolayı yangının kendiliğinden söndüğünü tespit ederken, yoğun duman içindeki odada Karahan’ın cansız bedenine rastladı.
EVDE TEK BAŞINA YAŞIYORDU
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, eve gelen Karahan’ın torunları gözyaşlarına hakim olamadı.
Ayrıca Karahan’ın evde yalnız yaşadığı ve ara sıra akrabalarının ziyarete geldiği öğrenildi.