Ankara’da Çin’e dava açan avukat, koronavirüse yenildi

Koronavirüs nedeni ile Çin’e dava açan Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Melih Akkurt, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ankara Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Melih Akkurt, 13 Mayıs 2020'de, meslektaşı Selenay Kurt ile koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'e yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde Çin'in, salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta bunun SARS benzeri salgın olabileceğini söyleyen 2 Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Vuhan'da yapılan dev yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği ileri sürüldü.

OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

O dönemde açıklamalarda bulunan Avukat Akkurt, “İlk davamızı dün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne açtık. Söz konusu tazminat davalarında işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kârdan şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının kâr mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek tazminatlarının ödenmesini talep ettik. Söz konusu davaları kazandığımızda Çin’in ülkemizdeki ve uluslararası dolaşımdaki değerleri üzerinden tahsilat yapmayı hedefliyoruz. Örneğin bir ticari işletmenin 2 ay kapalı olduğunu düşünelim. Geçtiğimiz yıldaki 2 aylık dönemdeki cirolarına bakılacak. Cirolarından genel giderler, personel giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar kâr olarak belirlenecek ve bu kârdan mahrum kalındığı için mahrum kalınan dönemler doğrultusunda tazminat hesaplanacak." demişti.

DÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Avukat Akkurt, dava sürerken koronavirüse yenik düştü. Hastanede tedavi gören Akkurt, dün hayatını kaybetti.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Beşkonak köyünde toprağa verildi. Ankara Barosu da Akkurt için taziye mesajı yayınladı.