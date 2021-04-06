Euro
9.6313
0.42%
Dolar
8.1473
0.56%
Altın
453.62
0.8%
Borsa
1.436
-0.45%
Bitcoin
487.731
2.93%
EXEN Coin
20.20
6.31%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Ankara'da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye 'yarasa kız' operasyonu

    Yarasa kız adını verdiklerini kadınlarla birlikte, sosyal medyadan ağlarına düşürdükleri erkekleri günlük kiralık evlerde veya otellerde gasbeden 125 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye 'yarasa kız' operasyonu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, özellikle sosyal medya üzerinden cinsel ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasbeden çeteyi 6 ay boyunca takip etti.

    Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip, paralarını gasbettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.

    Ankara'da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye 'yarasa kız' operasyonu VİDEO

    60'I KADIN, 125 KİŞİ YAKALANDI

    8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #1

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darbettikleri görüntüler ortaya çıktı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının cinsel ilişkiye girme vaadiyle otele çağırdığı bir kişinin, dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darbedildiği görüldü.

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #2

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #3

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #4

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #5

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #6

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #7

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #8

    Ankara da cinsel ilişki vaadiyle kandıran çeteye yarasa kız operasyonu #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir