Ankara'da, cinsel istismar davasında savcı 'rıza var' dedi

Çalıştığı otobüste Suriye uyruklu iki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan Özcan Çuhadar'ın davasında savcı, zorlama konusunda delil olmadığını belirterek sanığın tahliyesini istedi.

Ankara’da, cinsel saldırı hükümlüsü Özcan Çuhadar (41), koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı.

Özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan Çuhadar, Suriyeli A.M. (15) ile M.Ş. (16)’yi parkta oynarken gezdirme bahanesiyle otobüse çağırdı.

Çocuklar, cinsel istismara uğradıklarını ileri sürerek Çuhadar’dan şikayetçi olunca, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 11 Haziran 2021’de tutuklandı.

50 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı

DHA’nın haberine göre; savcılık soruşturması kapsamında Özcan Çuhadar hakkında, 'kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kapıları kilitledi, yangın tüpüyle tehdit etti

İddianamede, çocukların ifadelerine de yer verildi. Her 2 çocuk da parkta oyun oynadıkları sırada sanığın gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağırdığını, daha sonra otobüsü tenha bir yere çekerek kapılarını kilitlediğini, otobüsten inmek istediklerinde sanığın eline aldığı yangın tüpü ile kendilerini tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Çocuklar otobüsü kaçırdı, tenha bir yere çekti iddiası

Özcan Çuhadar ise asıl cinsel saldırı mağdurunun kendisi olduğunu, 2 çocuğun ellerindeki şişe benzeri bir aletle otobüsü kaçırdıklarını, tenha bir yere çektirdikleri otobüste cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Savcı, mağdur rızasının kabulüne karar verdi

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, her 2 çocuk da soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrarlayarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık ise asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosyada bulunan tüm deliller ışığında sanığın, isnat edilen cinsel eylemlerini mağdurların rızası dışında yani zorla yaptığına dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirtti. Savcı, olayda mağdurların rızasının kabulünün gerektiğini belirterek sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca sanığın tahliyesini de talep etti. Müşteki avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

“Kesinlikle kabul edilemez”

Çocukların avukatlığını yapan Sevtap Altın, savcı mütalaasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Savcı, mütalaasında çocukların rızasının olduğunu ve isnat edilen suçun oluşmadığını söyledi. Savcı bu nedenle suçun vasfının oluşmadığını sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu olayda kesinlikle rıza olmadığı gibi TCK’nın ilgili maddesinde 'cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlarda rıza aranmaz' hükmü yer alıyor. Mahkemenin savcının görüşü doğrultusunda karar vermeyeceğini umuyoruz.”