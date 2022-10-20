Ankara'da cinsel taciz sanığı okul müdürü: İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim

Yardımcısına cinsel tacizde bulunan ve şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan okul müdürü iddiaları reddederek, "Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki taciz iddiasıyla yargılanan okul müdürü, mahkemede ifade verdi.

Bir ilkokulda müdür olan A.Y.'nin, müdür yardımcısı E.B.’ye sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddia edilmişti

Yapılan şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan müdür hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Taraflara söz hakkı verildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya A.Y., mağdur E.B. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı tarafından taraflara söz hakkı verildi.

Suçlamaları reddetti

Geçici görevle gelip okul müdürlüğü sınavının sonucunu beklediğini belirten müşteki E.B., bu durum söz konusu olduğundan olaylara sessiz kaldığını belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle yargılanan sanık A.Y. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim"

Mağdurun kendisinin yardımcısı olduğunu söyleyen A.Y, "Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olaylar okula ilk başladığımdan beri vardı." ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, A.Y.’ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı vererek, mahkemeyi 26 Ocak 2023’e erteledi.