Ankara’da çıplak vatandaş

Başkentin işlek caddelerinden Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen vatandaş, görenleri şoke etti.

Görüntüler Ankara’dan…

Burası başkentin en işlek noktalarından biri olan Sakarya Caddesi.

Çırılçıplak yürüdü

Orta yaşlarda bir vatandaş, caddede yürüyor ancak çırılçıplak.

Dönüp dönüp bakanlar da var, kafasını çevirip yoluna gidenler de.

Akıbeti bilinmiyor

Çıplak vatandaşın elindeki içki şişesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Bu anlarda eline cep telefonunu alan kişi de çıplak adamı kaydediyor.

Başkentte 'çıplak vatandaş' şok etti VİDEO

İHA’nın haberine göre adamın akıbeti ise bilinmiyor.