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    Ankara’da çıplak vatandaş

    Başkentin işlek caddelerinden Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen vatandaş, görenleri şoke etti.
    • 27.04.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 16:27
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    Ankara’da çıplak vatandaş

    Görüntüler Ankara’dan…

    Burası başkentin en işlek noktalarından biri olan Sakarya Caddesi.

    Çırılçıplak yürüdü

    Orta yaşlarda bir vatandaş, caddede yürüyor ancak çırılçıplak.

    Dönüp dönüp bakanlar da var, kafasını çevirip yoluna gidenler de.

    Akıbeti bilinmiyor

    Çıplak vatandaşın elindeki içki şişesi de dikkatlerden kaçmıyor.

    Bu anlarda eline cep telefonunu alan kişi de çıplak adamı kaydediyor.

    Başkentte 'çıplak vatandaş' şok etti VİDEO

    Ankara’da çıplak vatandaş #1

    İHA’nın haberine göre adamın akıbeti ise bilinmiyor.

    Ankara’da çıplak vatandaş #2

    Ankara’da çıplak vatandaş #3


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