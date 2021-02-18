Ankara’da dağlık alanda öldürülen Ramazan Yüksel’in katili bulundu

5 yerinden vurularak öldürülen ve cansız bedeni dağlık araziye bırakılan Ramazan Yüksel'in katil zanlısı, kayınbiraderi çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semti Hisar Mahallesi’nde bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 37 yaşındaki Ramazan Yüksel'in yerde yatan cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Cinayetin failini bulmak için harekete geçen cinayet büro ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde katil zanlısının Ramazan Yüksel'in aile içi problemler yaşadığı kayınbiraderi Mahmut Ö. (32) olduğunu tespit etti.

ABLASINA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN CİNAYET İŞLEDİ

Harekete geçen cinayet büro ekipleri, düzenlenen bir operasyonla Mahmut Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda, olayda kullandığı silah ise evin ahır kısmında saklanmış bir vaziyette bulundu.

Emniyette alınan ifadesinde cinayeti itiraf eden Mahmut Ö., Yüksel'i ablasına sürekli şiddet uygulandığından dolayı öldürdüğünü söyledi.

ARABAYLA DAĞLIK ALANA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Olay günü yanındaki iki arkadaşı ile eniştesi Ramazan Yüksel'i arabayla dağlık alana çıkardığını dile getiren Mahmut Ö., eniştesini biraz yürüdükten sonra 5 yerine ateş ederek öldürdüğünü ve iki arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtığını aktardı.

Mahmut Ö.'nün itirafı üzerine olay günü yanında bulunan arkadaşları F.K ve R.Y. de gözaltına alındı.

F.K ile R.Y. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mahmut Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.