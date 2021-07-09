Euro
10.301
-0.15%
Dolar
8.7046
0.14%
Altın
502.91
-0.22%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
287.578
-0.56%
EXEN Coin
27.50
5.04%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

    Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdiği tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir