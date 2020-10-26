Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 18'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgularına başlandığı, firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.