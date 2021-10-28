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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

    Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi operasyonla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 09:49
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

    29 EKİM VE 10 KASIM ÖNCESİ OPERASYON

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı VİDEO

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı #1

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı #2

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