Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

29 EKİM VE 10 KASIM ÖNCESİ OPERASYON

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı VİDEO



SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.