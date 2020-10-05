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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

    MİT ve Ankara Emniyeti'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.10.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 09:46
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları neticesinde 29 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

    25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ankara genelinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.

    Şüpheliler hakkında emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

    Öte yandan, firari yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı #1

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı #2

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