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    Ankara'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

    Ankara'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

    Eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen iki terörist, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.01.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 11:37
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın kentte sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.E.Hç ve M.H.'yi takibe aldı.

    SAKLANDIKLARI YERİ DEĞİŞTİRDİLER

    Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adresi izlemeye başladı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı.

    YAKALANDILAR

    İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

    M.E.H ve M.H., ortak operasyon sonucu saklandıkları konteynerde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği belirtildi.

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