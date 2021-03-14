Ankara’da defineci operasyonu: 10 gözaltı

Polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti.

SUÇÜSTÜ YAKALADILAR

Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.









