Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
459.512
6.49%
EXEN Coin
14.34
-4.71%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Ankara’da defineci operasyonu: 10 gözaltı

    Polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da defineci operasyonu: 10 gözaltı

    Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti.

    SUÇÜSTÜ YAKALADILAR

    Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

    KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi.

    Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

    Ankara’da defineci operasyonu: 10 gözaltı #1

    Ankara’da defineci operasyonu: 10 gözaltı #2

    Ankara’da defineci operasyonu: 10 gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir