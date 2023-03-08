Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.
11 ilde etkili olan afet, büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden oldu.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.
Çadır ve konteyner kurulumları yapılırken aynı zamanda kimi afetzedeler farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.
Kimileri ise yakınlarının yanına yerleşti.
Park halindeki arabalara zarar verdi
Bunlardan biri de Hatay'dan Ankara'ya gelen Mehmet S. ve aile oldu. Burada yaşamlarını sürdüren aile, yeni bir hayat kurmaya çalışırken hayatlarının şokunu yaşadı.
Mehmet S.'ye ait park halindeki 4 otomobilin üzerine poşetlerin içindeki çöpleri boşaltan kimliği belirsiz bir kişi daha sonra metal cisimle çizerek kaçtı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
"Ailenin psikolojisi depremden dolayı zaten bozuk"
Araçların sahibi Mehmet S.’nin arkadaşı Deniz Can Pekgöz, kamera görüntülerini izleyince şok olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Aile depremin 3'üncü günü Hatay’ın Samandağ ilçesinden geldi. Eşlerini ve çocuklarını buraya yerleştirdikten sonra Hatay’a dönerek araçlarını getirdiler. Arabaların üstüne çöp dökülmüş. Görüntüleri izleyince şok olduk. Burası zincir markete ait otopark, bunlar hoş şeyler değil. Bu olaydan sonra arkadaşlar Hatay’a dönmek istiyorlar. Ailenin psikolojisi depremden dolayı zaten bozuk. Burası işlek cadde. Kimse de uyarmamış. Olayda 3 tane araç zarar gördü. Yapan kişiyi kimse tanımıyor. Şikayetçi olalım istedik; ama depremzede arkadaşlar 'Bırakalım, Allah’ından bulsun' dediler.