Ankara'da depremzede ailenin aracının üzerine çöp döküp, metalle çizdiler Bölgede park halindeki aracı gözüne kestiren bir kişi, 3'ü depremzedeye ait olan 4 araca zarar verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

11 ilde etkili olan afet, büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.

Çadır ve konteyner kurulumları yapılırken aynı zamanda kimi afetzedeler farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.

Kimileri ise yakınlarının yanına yerleşti.

Park halindeki arabalara zarar verdi

Bunlardan biri de Hatay'dan Ankara'ya gelen Mehmet S. ve aile oldu. Burada yaşamlarını sürdüren aile, yeni bir hayat kurmaya çalışırken hayatlarının şokunu yaşadı.

Mehmet S.'ye ait park halindeki 4 otomobilin üzerine poşetlerin içindeki çöpleri boşaltan kimliği belirsiz bir kişi daha sonra metal cisimle çizerek kaçtı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ailenin psikolojisi depremden dolayı zaten bozuk"

Araçların sahibi Mehmet S.’nin arkadaşı Deniz Can Pekgöz, kamera görüntülerini izleyince şok olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: