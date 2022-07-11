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    Ankara’da dikilen binlerce ağaç kurudu

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ağaç dikme çalışması sonrasında bakım yapılmayan binlerce ağaç kurudu.
    • 11.07.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 15:08
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    Ankara’da dikilen binlerce ağaç kurudu

    Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ağaç dikme çalışması başlattı.

    Çalışma kapsamında Konya Yolu'na da binlerce çam ağacı dikildi.

    Geçtiğimiz ay bakımsızlık nedeniyle dikilen çamlar kurudu. Çamların yerine yeniden at kestanesi türünde fidanlar dikildi.

    Konya Yolu'nda binlerce ağaç kurudu

    Bu ikinci dikimden sonra da bakım çalışmaları aksatılınca yeni fidanlar da öldü.

    Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan kuruyan ağaçları yerinde inceleyerek görüntüledi.

    Ankara’da dikilen binlerce ağaç kurutuldu VİDEO

    "Gördüğüm manzara karşısında dehşete düştüm"

    Konuya ilişkin bir de açıklama yapan Burhan, “Ağaçlandırma çalışmasını bizzat yerinde incelemek için Konya Yolu'na gitttim. Gördüğüm manzara karşısında dehşete düştüm. Sayın Mansur Yavaş’ın milyonlarca lira harcayarak diktiği ağaçlar kurumuş” dedi.

    "Bürokratları Mansur Yavaş’ı kandırıyor"

    Başkan Mansur Yavaş’ın bürokratlarının bilgisiz ve yetersiz olduğunu belirten Burhan "Belediye bürokratları Mansur Yavaş’ı kandırıyor. Hem dikimde hem de sulama esnasında kaliteli hizmet üretmeyenler belediyeyi ve Ankaralıyı zarara uğratıyor. İkide bir 'eski yönetim şu kadara ağaç aldı, bu kadar pahalı ağaç mı olur' diyen sayın Yavaş, 2 milyon metrekare yeşili kuruttu . Milli servet çöpe gidiyor" diye konuştu.


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