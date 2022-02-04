Ankara'da dini nikah kıydı, parasını kaptırdı, darbedildi

Kadriye Kılıç ile dini nikah kıyan Feyyaz Kılıç, 10 gün süren birlikteliğinde 50 bin lirasını kaybetti. Rehin alınıp darbedildiğini belirten Kılıç, ölümle de tehdit edildiğini söyledi.

Ankara'da yaşayan Feyyaz Kılıç, Adana’da yaşayan Kadriye Kılıç ile komşusunun aracılığıyla tanıştı.

Adana'ya kız istemeye giden Feyyaz Kılıç, ailenin yaklaşık 22 bin TL başlık parası, 18 bin TL'lik altın isteklerini karşıladıktan sonra Kadriye Kılıç ile dini nikah kıydı. Resmi nikah için hazırlıklara başlayan Feyyaz Kılıç, eşine ve ailesine yaklaşık 10 bin TL değerinde kıyafetler aldı. Ancak evlendikten 3 gün sonra eşi Kadriye Kılıç çeşitli bahaneler üreterek Adana'ya ailesinin yanına döndü.

Tekrar Adana'ya giderek aileyi ikna eden Kılıç, eşini alarak yeniden evine döndü. Feyyaz Kılıç, bu kez de eşinin ‘altınlarımı çaldırdım’ demesiyle şok yaşadı.

REHİN ALINDI

Karakola giderek şikayetçi olmak isteyen Feyyaz Kılıç, eşinin ailesi tarafından darbedildi. Bu süreçte eşi tekrar Adana'ya ailesinin yanına döndü.

Kayınpederi Hıdır Kılıç tarafından Adana'ya çağırılan Feyyaz Kılıç, bu sefer de bir çiftlikte silah zoruyla rehin alınarak darbedildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Kılıç, yaklaşık 50 bin TL dolandırıldığını iddia ederek eşinin ailesinden şikayetçi oldu.

“EVLİLİĞİMİZİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE KADAR BİR SIKINTI YOKTU”

Yaşadıklarını anlatan Feyyaz Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara'da ikamet ederken komşumuz vasıtasıyla Adana'da yaşayan bir kızla tanıştım. Sonra ailemle birlikte Adana'ya kızın ailesiyle tanışmaya gittik. Aradan geçen üç günde kızla ortak bir karar alarak evlendik. Evliliğimizin üçüncü gününe kadar bir sıkıntı yoktu. Dördüncü gün eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aramızda hiçbir problem yoktu ama ailesi gelip, eşimi benim yanımdan götürdü. Aradan iki gün geçince ailemle birlikte eşimin evine gittik ve olayı tatlıya bağladık. Bu sefer de iki gün aynı evde kaldık. Bu süreçte resmi nikah yapmak için ikamet adresimi Adana'ya aldırmak istedim. İlçe kaymakamlığına giderken eşimin üzerinde 18 bin TL'lik altın vardı.

Ankara'da dini nikah kıydı, parasını kaptırdı, darbedildi VİDEO



“DARBEDİLDİĞİMİ KANITLAMAK İÇİN HASTANEYE GİDEREK RAPOR ALDIM”

Eve döndüğümüzde eşim altınları çaldırdığını söyledi. Ertesi gün olayı bildirmek için karakola gitmek istedim, fakat 'eşim ayağım ağrıyor, kolum ağrıyor' diyerek gelmek istemedi. Biz de ablasının daveti üzerine evine yemeğe gittik. Orada eşimin ailesi bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundular ve beni darbettiler. Ailesi o gün tekrardan eşimi benim yanımdan aldı. Ben de darbedildiğimi kanıtlamak için hastaneye giderek rapor aldım. Yaklaşık 10 gün sonra ailemle tekrardan barışmak için evlerine gittik ama yine darbedildim.

“SON 2 YILDIR ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR”

Tabii bu olay üzerine Adana'da daha fazla kalamadık. Ankara'ya döndükten sonra tekrardan kayınbabamı aradım ve eşimle barışmak istediğimi söyledim. Beni Adana'ya çağırdı. Gittiğimde ise beni bir arabaya bindirerek bir çiftliğe götürdü. Beni orada rehin tuttu, silahının kabzası ile beni darbetti. Olay sonrasında hastaneye giderek yine darp raporu aldım. Yetkililerden yardım istiyorum. Benim maddi ve manevi yaşadığım sıkıntılara yardımcı olsunlar. Az bir para değil toplamda beni 50 Bin TL zarara soktular. Yaklaşık 18 bin TL'lik altın, 10 bin TL'lik kıyafet ve başlık parası verdim karşı tarafa. Son iki yıldır beni ölümle tehdit ediyorlar. Artık hayatımdan sıkıldım. Lütfen bana yardım edin.”