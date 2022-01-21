Ankara'da Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu

Doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı.

İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA SONUÇLANDI

Ertan İskender'in saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı.

Görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak bıçakladığı yer aldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR İSTİFA ETTİ

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan Ertan İskender, istifa kararı aldı.

16 YIL 2 AY HAPİS

Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.