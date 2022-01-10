Ankara'da doktorun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçen yaşlı bir adam, Ceyda A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde karşıdan karşıya geçen Mühittin Gündüz, Doktor Ceyda A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

77 yaşındaki yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Sürücü Ceyda A. ise olay sonrası gözaltına alındı. Ceyda A. ifadesinde, normal hızda seyrettiği sırada aniden yola çıkan Gündüz'ü göremediğini söyledi. Şüpheli Ceyda A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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