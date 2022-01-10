Euro
15.6853
-0.25%
Dolar
13.8746
0.49%
Altın
799.9020
0.33%
Borsa
2,070.93
1.85%
Bitcoin
576.979
-2.68%
BTXN Coin
33.65
0.96%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Ankara'da doktorun çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Yolun karşısına geçen yaşlı bir adam, Ceyda A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da doktorun çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde karşıdan karşıya geçen Mühittin Gündüz, Doktor Ceyda A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    77 yaşındaki yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

    Sürücü Ceyda A. ise olay sonrası gözaltına alındı. Ceyda A. ifadesinde, normal hızda seyrettiği sırada aniden yola çıkan Gündüz'ü göremediğini söyledi. Şüpheli Ceyda A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Ankara'da doktorun çarptığı yaya hayatını kaybetti VİDEO

    Ankara da doktorun çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

    Ankara da doktorun çarptığı yaya hayatını kaybetti #2


    Görüş Bildir