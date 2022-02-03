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- Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı
Emniyet güçlerinin nitelikli dolandırıcılara yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonlarda yakalan 30 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 03.02.2022 - 15:07
- Güncelleme : 03.02.2022 - 15:28
Ankara'da emniyet güçleri, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon başlattı.
30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında ekipler, 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA EVRAK ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerce, danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.