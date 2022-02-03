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    Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

    Emniyet güçlerinin nitelikli dolandırıcılara yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonlarda yakalan 30 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 15:28
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    Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

    Ankara'da emniyet güçleri, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon başlattı.

    30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon kapsamında ekipler, 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    ÇOK SAYIDA EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce, danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.

    Ankara da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı #1

    Ankara da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı #2

    Ankara da dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı #3


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