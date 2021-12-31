Seyir halindeyken cep telefonunu dakikalarca kullanan dolmuş şoförü bir yolcu tarafından görüntülendi.

Sıhhiye-Etimesgut-Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi.

TELEFONLA OYNADI, ARKADAŞLARI İLE SOHBET ETTİ

Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti.

O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti.

Ankara'da dolmuş sürücüsü, seyir halindeyken dakikalarca cep telefonunu kullandı - VİDEO