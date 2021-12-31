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    Ankara'da dolmuş sürücüsü, seyir halindeyken dakikalarca cep telefonunu kullandı

    Seyir halindeyken cep telefonunu dakikalarca kullanan dolmuş şoförü bir yolcu tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 00:23
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