Ankara'da dolmuşta bulduğu altınları polise götürdü

Dolmuş şoförü Levent Erkanat, araçta unutulan yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını sahiplerine ulaştırması için polise teslim etti.

Ankara'da Kızılay-Oran hattında yolcu taşıyan bir dolmuşun şoförü Levent Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltukta unutulan kesenin içinde ziynet eşyası olduğunu gördü.

EMNİYETİN YOLUNU TUTTU

Erkanat, yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, sahibinin bulanarak teslim edilmesi için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek, polise verdi.

"İNŞALLAH SAHİBİ BULUNUR"

Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltuğun üzerindeki altınları fark ettiğini belirterek, "Birkaç gün sahibi gelir diye bekledik. Ancak gelen olmadı. Biz de polise giderek altınları teslim ettik. İnşallah sahibi bulunur" dedi.

































